武漢肺炎：金力集團2月10日恢復中國生產線運作

集團為促進防控疫情，以及確保在中國員工的健康及安全，董事會謹此宣布，公司將遵守中國政府發布的相關要求，暫時停止營運在中國的生產設施，而公司擬於2020年2月10日恢復營運在中國的生產設施。

倘因應疫情發展及/或中國政府發表進一步政策或措施而須延長暫停營運，公司將在必要時作出進一步公告。集團亦已向客戶發出通知，原訂付運或有所延誤。儘管該等延誤乃由集團無法控制的事件所造成，惟集團將努力盡量符合原訂付運時間表。

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