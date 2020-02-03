武漢肺炎：金力集團2月10日恢復中國生產線運作
2020年02月03日 17:11
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金力集團(03919)公布，中國爆發新型冠狀病毒感染肺炎疫情以來，中國多個省市已採取緊急公共衛生措施及各種行動，以預防疫情蔓延。中國政府已發布行政通知，延長中國的農曆新年假期。
集團為促進防控疫情，以及確保在中國員工的健康及安全，董事會謹此宣布，公司將遵守中國政府發布的相關要求，暫時停止營運在中國的生產設施，而公司擬於2020年2月10日恢復營運在中國的生產設施。
倘因應疫情發展及/或中國政府發表進一步政策或措施而須延長暫停營運，公司將在必要時作出進一步公告。集團亦已向客戶發出通知，原訂付運或有所延誤。儘管該等延誤乃由集團無法控制的事件所造成，惟集團將努力盡量符合原訂付運時間表。
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