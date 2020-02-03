武漢肺炎：人民幣點算？睇實周二早上中間價

外國傳媒報道，春節後中國市場恢復首個交易日，雖然中國人民銀行(即中國央行)公布的人民幣中間價強於市場預期，體現出匯率穩定信號，但境內人民幣開市後仍大幅下挫，周一(2月3日)亞洲時段(下午4時30分)收報7.0257元。

從中間價機制(每日早上9時15分公布)來看，人民幣周一大幅下跌，並跌穿7算後，若隔夜美元未出現大幅下跌，周二(4日)中間價有較大可能隨市場價格明顯調降。若明顯強於屆時的市場模型預測水平，將被市場理解為央行穩定匯率市場的重要信號。去年5至6月及8至10月間，中間價曾持續顯著強於市場模型預測，起到穩預期作用。

中間價是否破7也將成為市場關注焦點。星展銀行表示，如果中間價強於7元，說明監管層有意穩定市場情緒；若中間價跌破7元，意味監管層對於新型冠狀病毒對經濟的廣泛衝擊較為擔憂。

人民幣中間價周一報6.9249，市場預期6.9371。彭博在中間價發布前對15位機構人士進行調查，預測平均值為6.9371元，預測區間為6.914至6.965元。

春節長假期間，新型肺炎疫情不斷蔓延，離岸人民幣上周四(1月30日)跌破7元關口。去年8月人民幣突破該水平時，激發全球股市、新興市場貨幣、主權國債孳息率等紛紛下挫。然而，由於貿易緊張局勢緩解，人民幣兌每美元自去年12月底以來一直處在強於7的水平。

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