武漢肺炎：李氏大藥廠披露有藥物被列入防治名單

因此，集團抗病毒藥物尤靖安®(重組人干擾素α2b凝膠)被安徽省經濟和信息化廳，列入「安徽省應急藥品生產企業目錄」和「國家工業和信息化部重點物資保障信息監控平臺」，成為本次疫情防治的緊急戰略物資之一。

尤靖安®為該集團自研產品，用於治療病毒性皮膚病如尖銳濕疣、帶狀皰疹、生殖器皰疹，以及宮頸HPV感染和宮頸柱狀上皮異位等。

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