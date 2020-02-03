武漢肺炎：李氏大藥廠披露有藥物被列入防治名單
2020年02月03日 17:44
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李氏大藥廠(00950)公布，為做好新型冠狀病毒感染的疫情防控工作，1月28日國家衛生健康委員會疾病預防控制局指導下、中國疾病預防控制中心編寫並在出版的最新《新型冠狀病毒感染的肺炎公眾防護指南》中，將干擾素列為新型冠狀病毒性肺炎防治藥物。此外，武漢、上海等地衛健委也先後將干擾素列為治療藥物。
因此，集團抗病毒藥物尤靖安®(重組人干擾素α2b凝膠)被安徽省經濟和信息化廳，列入「安徽省應急藥品生產企業目錄」和「國家工業和信息化部重點物資保障信息監控平臺」，成為本次疫情防治的緊急戰略物資之一。
尤靖安®為該集團自研產品，用於治療病毒性皮膚病如尖銳濕疣、帶狀皰疹、生殖器皰疹，以及宮頸HPV感染和宮頸柱狀上皮異位等。
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