武漢肺炎：內地獨立煉油廠被迫停產　面臨財政壓力

外國傳媒引述消息透露，隨着武漢肺炎蔓延使成品油需求受衝擊，中國多達18家獨立煉油廠要麼調降產能，要麼已完全停工。

中國有多達40家獨立煉油廠，主要集中在山東省，合計精煉產能約佔全國總量1/4。據消息人士說，受影響的煉廠數量在14至18個之間，其中至少有一家面對巨大財務壓力，目前已停產。

致命新型冠狀病毒已導致中國的石油每日需求量減少多達20%，石油市場也因此而面臨可能是2008至2009年全球金融海嘯以來最大的需求衝擊。數以百萬計的中國人已被隔離，同時為遏制病毒蔓延，中國政府決定延長春節假期，全球各地民航部門也紛紛取消了往返中國的航班。

據其中一位消息人士估算，獨立煉油廠的每日產能下降幅度可能會多達80萬桶，而根據行業諮詢機構卓創資訊的估測，由於庫存不斷膨脹，該些廠原油每日加工量可能會縮減70,000噸，相當於每天51.3萬桶。中國全國的原油精煉產能大約是每天1,380萬桶。

－－－－－－