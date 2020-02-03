武漢肺炎：中國石油需求跌幾多？分析：災難性數字

武漢肺炎疫情持續肆虐，對國際原油需求構成重大打擊，然而要注意的是，各個機構認為疫情對石油需求影響的估計差異很大。

數據顯示，正常情況下中國每天的原油消耗量約為1,400萬桶，相當於法國、德國、意大利、西班牙、英國、日本和韓國的總需求。據統計，2019年波斯灣所有船運中有近四分之一運往中國，中國同時也是OPEC+(石油輸出國組織及盟友)原油出口的最大市場。

目前，市場都不敢輕易低估疫情對油市的影響。標普全球普氏能源資訊認為，在最壞的情況下，全球石油需求在2月每天減少260萬桶，在3月減少200萬桶，幾乎是「災難性的」打擊。

另外，彭博估計，肺炎疫情影響之下，中國原油需求可能會下跌大約每日300萬桶，即總消耗量的約20%，並認為這是自911襲擊事件以來最突然的衝擊。

－－－－－－