武漢肺炎：投資者運滯　撞正2月股市傳統偏淡

外國傳媒報道，由於環球憂慮武漢肺炎疫情，全球股市「火車頭」美股1月也「衰收尾」，踏入2月可謂禍不單行，皆因2月傳統上是表現較弱的月份。

專門以史為鑑、曾引用股市走勢預言特朗普會在2016年當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall表示，根據往績，2月是一年當中表現第三弱的月份，平均錄得「負回報0.1%」，而且僅53%機會是升市。相比之下，其他月份平均正回報0.7%。除了2月外，9月及8月是首兩位表現最差的月份。

他表示，目前美股代表標指由歷史高位累挫近5%，或許仍有最多10%的下挫空間。其實，武漢肺炎只是誘因，最主要原因是美股早已估值過高，幅度達9至12%，有較深度的調整是正常的。

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