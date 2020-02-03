武漢肺炎：景順料中國首季GDP影響巨　次季底反彈

武漢肺炎疫情持續，中國股市在農曆新年假期後首日復市。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭預計，新型冠狀病毒對中國第一季國內生產總值(GDP)影響最大，隨着第二季新感染人數或有所減少，當消費力回升，加上中美首階段貿易協議逐漸令企業和消費者的情緒轉趨樂觀，認為經濟活動將在該季末開始反彈。

他強調，新型冠狀病毒為2020年中國經濟增長的一時衝擊，而內地有貨幣和財政刺激政策來應對這項不利因素所帶來的任何重大負面影響。人民銀行近期的寬鬆貨幣政策，將在今年餘下的時間對中國經濟產生正面影響，預計2020年下半年將會出現強勁反彈。

趙氏提到，雖然現時的估值水平已開始具吸引力，但由於正正處於疫情蔓延的時期，故仍預計中國A股和H股在短期內將出現波動。對於投資者而言，先待有穩定迹象才選擇增加配置是可取的做法。

至於長線投資方面，他認為應該維持原有配置，而不是拋售股票，並繼續多元化投資。市場調整迅速，內地A股和H股都開始浮現趁低吸納的機會。對於短線投資者，專注波動性較低的投資組合，側重低風險資產。

－－－－－－