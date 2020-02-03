日出康城12期周二截標 測量師料逾10家財團競投
2020年02月03日 18:19
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港鐵(00066)將軍澳日出康城第12期住宅項目將於明日(4日)截標，雖然武漢肺炎疫情蔓延，近期市況亦見回落，但測量師認為物業發展相對長線，預計未必對發展商競投意欲構成太大影響，但相信出價不會太進取。
萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文表示，估計仍有約10至15家發展商遞交標書，近年買地難，鐵路項具吸引力，不少地產商在將軍澳日出康城已持有項目，銷售經驗充足，料入標財團以中型及大型發展商為主。但考慮到疫症或會進一步影響經濟，加上空置稅等因素，均會影響出價。
普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典亦稱，近期市況氣氛並不想理，發展商計算投標金額時會衡量風險，預計會較為保守。他早前對項目連補地價估值每方呎約6,000至7,000元，現預期貼近約6,000元水平。
至於泓亮諮詢及評估有限公司董事總經理張翹楚認為，疫症不會持續兩至三年之久，加上日出康城是近年較受歡迎的地區，日後銷情有保障，故不會影響發展商入標意欲及投標結果。
日出康城第12期去年底截收意向反應理想，所錄得33份意向書，是該發展區反應最踴躍的期數，吸引新鴻業地產(00016)、新世界發展(00017)、會德豐地產、南豐集團、爪哇控股(00251)及中國海外發展(00688)等各類發展商參與。
市場透露，項目補地價金額為27.25億元，以總樓面約961,118方呎計算，每方呎補價2,835元，而分紅比例不少於15%，發展商亦須額外出價競投，有關金額最少3.5億元。該樓盤將提供3幢樓宇，伙數限制為1,217至2,000伙，推算平均每伙面積約481至790方呎。
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