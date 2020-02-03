日出康城12期周二截標　測量師料逾10家財團競投

萊坊執行董事及估價及諮詢主管林浩文表示，估計仍有約10至15家發展商遞交標書，近年買地難，鐵路項具吸引力，不少地產商在將軍澳日出康城已持有項目，銷售經驗充足，料入標財團以中型及大型發展商為主。但考慮到疫症或會進一步影響經濟，加上空置稅等因素，均會影響出價。

普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典亦稱，近期市況氣氛並不想理，發展商計算投標金額時會衡量風險，預計會較為保守。他早前對項目連補地價估值每方呎約6,000至7,000元，現預期貼近約6,000元水平。

至於泓亮諮詢及評估有限公司董事總經理張翹楚認為，疫症不會持續兩至三年之久，加上日出康城是近年較受歡迎的地區，日後銷情有保障，故不會影響發展商入標意欲及投標結果。

市場透露，項目補地價金額為27.25億元，以總樓面約961,118方呎計算，每方呎補價2,835元，而分紅比例不少於15%，發展商亦須額外出價競投，有關金額最少3.5億元。該樓盤將提供3幢樓宇，伙數限制為1,217至2,000伙，推算平均每伙面積約481至790方呎。

－－－－－－