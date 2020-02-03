武漢肺炎：日本專家估奧運前疫情難結束　經濟勢重創

外國傳媒報道，有曾協助中國應對2003年「沙士」疫情的日本專家表示，武漢肺炎很有可能在日本流行，而且目前疫情要在今年夏天東京奧運開幕前結束的可能性很低。一旦如此，日本經濟將受重創！

日本東北大學教授押谷仁是該大學醫學博士，現年60歲，專長為病毒學，在2003年「沙士」疫情爆發時，作為世界衛生組織(WHO)傳染病防疫顧問，協助遏止疫情。他指出，武漢肺炎疫情以想像不到的速度在武漢蔓延，如果從返國日本人感染率約1%來看，這次疫情有可能擴大到10萬人以上感染的規模。再者，由於傳染力及病原性與「沙士」相當不同，故難以控制，最重要的是患者不易被察覺。

他直言，這次傳染病是人類未曾經歷的事，可說是一個全新的傳染病，何時、以何種形式收場雖然無法預料，但在今年夏天東京奧運前結束的可能性很低。

他又指，考慮到中日之間人民往來，中國以外第一個發生大規模傳染的國家，很有可能是日本。

【日本一旦受累 經濟必衰】

事實上，日本經濟已陷衰退邊緣，根本經歷不起武漢肺炎的衝擊。該國1月製造業活動輕微回升，但仍低於50的盛衰分界線，為連續9個月萎縮，主因是生產與新訂單再度下滑，反映日本經濟面臨更大壓力。

經季節調整的1月Jibun銀行製造業採購經理人指數(PMI)終值，自去年12月的48.4輕微回升至48.8。專家估計，日本製造業的壓力於未來幾周料快速提高，因武漢肺炎疫情使中國經濟受衝擊，料殃及亞洲鄰國。

IHS Markit經濟分析師Joe Hayes表示，日本製造業PMI數據顯示產業仍處於困境，資本財領域的數據顯示，生產和新訂單大幅且加速減少。

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