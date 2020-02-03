武漢肺炎：倘香港疫情大爆發　首季經濟恐收縮7%

去年香港經濟疲弱不堪，法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷預期，今年情況或更嚴峻，警告若武漢肺炎疫情於香港爆發，最差情況下首季香港GDP將按年跌7%，全年則下降4%。

他預計，首季本地消費及投資將持續受壓，季內零售業總銷貨值恐按年挫三成半，失業率亦有機會進一步攀升至3.5%，料香港政府或再推出刺激政策振興經濟。

若參考2003年「沙士」疫情發展，他預計，武漢肺炎對香港經濟打擊僅屬短期，一旦疫情消退，零售業可望率先反彈，加上本地金融業表現平穩，至第3季香港GDP表現有機會輕微改善。

星展銀行(香港)經濟師謝家曦同樣看淡今年香港經濟，認為武漢肺炎擴散下，除旅遊業備受打擊外，連本地居民都不敢外出消費，股市受壓亦造成負財富效應。此外，人民幣再度轉弱利淡內地人來港消費意欲，相信零售表現於上半年難以回勇。

香港貿易表現同樣堪憂，他坦言，香港的轉口貿易業務大多數由內地工廠需求推動，然而，疫情擴散導致部分內地工廠生產力大減或停擺，對香港轉口需求勢隨之轉弱，料上半年香港出口將維持負增長。

香港政府較早前公布，2019年第4季本地生產總值(GDP)按年實質下跌2.9%，2019年第3季的跌幅為2.8%，主因是內部及對外需求均表現疲弱所致。以2019年全年計，GDP實質按年下跌1.2%，為2009年以來首次錄得年度跌幅。

以按季計，上季GDP按季再度收縮0.4%，已是連續3季錄得按季負增長。根據定義，只要連續兩季經濟按季收縮，就符合衰退定義，反映經濟衰退惡化、前景嚴峻。

按GDP各個主要組成部分分析，私人消費開支上季實質按年下跌3%，而去年第3季的跌幅為3.3%。

政府發言人表示，上季涉及暴力的本地社會事件，進一步打擊經濟氣氛及與消費和旅遊相關的活動。整體貨物出口在艱難的外圍環境下繼續下跌，儘管跌幅略為收窄。

發言人續指，香港經濟2020年前景仍有高度不確定，包括來自環球經濟復甦步伐、中美貿易關係，以及本地社會事件的不確定性。香港經濟前景也很視乎新型冠狀病毒疫情在香港及亞洲的發展，疫情可能會進一步拖累經濟氣氛及與消費和旅遊相關的活動，甚至會影響一些亞洲經濟體的經濟表現，政府會密切留意情況。

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