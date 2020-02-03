武漢肺炎：新興市場之父未驚過　呼籲趁低吸納

外國傳媒報道，正當投資者憂慮武漢肺炎疫情進展之際，「星級」國際大戶並未驚慌，反而估計疫情只會對全球經濟帶來短暫影響，並指新興市場出現「買入」機會。

管理資產達1.45萬億歐元的歐洲最大基金經理、Amundi首席投資官Pascal Blanqué表示，武漢肺炎是目前市場大幅波動的主因，令風險資產由去年10月開始的升浪停止，惟相信疫情只會帶來短暫影響。

曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、2018年「貼中」新興市場有股災，並有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)亦表示，疫情對中國經濟的影響短暫，或許僅拖低國內生產總值(GDP)約0.5個百分點，只要疫情能在1至2個月內受控，對長期的影響有限。他又透露，股市下跌是增持新興市場的良機，並已加速買入有價值的股份。

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