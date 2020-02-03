理財Campus：學玩反向產品　「疫」市賺錢

武漢肺炎肆虐，市場憂慮會拖累各地經濟，令全球股市急瀉。若投資者預計跌浪不會短期完結，此時或可透過買入反向產品，可對沖投資正股的風險之餘，甚至可以趁跌市圖利。唔識點樣做淡？不緊要！以下4個Steps(步驟)，跟足你就識！

●Step1：睇時機 等壞消息過去再定奪

現時是否買反向產品的合適時機？LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗表示，投資者宜待港股初步消化疫情壞消息，再決定是否追入反向產品，因為大市經過一輪跌勢後，或會出現反彈，做淡的投資者要小心。

Chartwell Capital創辦人兼投資總監陳惠仁預計，是次跌浪屬全球性，美股應該跌得最快，其次為歐股、A股及日股等，但料港股今年跌幅不會太大，因去年升幅較其他地區小。

●Step2：揀市場 港股淡友不妨直接買

黃耀宗指看淡港股，買恒指反向產品最直接。而多個港股板塊，包括旅遊及內需等，都有較大下行壓力，因疫情擴散令市民足不出戶，減少消費，公司盈利下跌，股價隨之下挫。

就目前來說，中港受疫情的影響較大，美國的確診疫症數目較少，股市亦相對硬淨，若果投資者深信此趨勢的話，則宜選擇做淡恒指的反向產品。

●Step3：搵產品 進取可選擇較高槓桿

陳惠仁預計，恒指會跌至26,000點水平，但建議以現金為王，不建議散戶追入反向產品博恒指下跌，因這類產品不易操作，且部分恒指反向產品的成交額亦不足，買賣差價較闊，亦未必讓投資者在跌市中獲得合理的回報。

●Step4：落注碼 睇倉位部署留意風險

黃耀宗提醒，投資反向產品的注碼，視乎自己原來的倉位而定，並做好風險管理。因武漢肺炎疫情擴散快速，他預計未來2至3周都會有更多確診個案出現，但只要死亡率未有急速上升，他樂觀預計港股會在未來1至2個月消化事件，所以做淡倉的投資者要適時沽貨，食胡為先。

●散戶建港美淡倉 入場唔使千元

現時在港上市的反向產品共14隻，可以捕捉恒生指數、國企指數，或美股指數(納斯達克100指數和標普500指數)的潛在跌勢。當上述指數下跌，相關反向產品價格會上升，投資者可以逆市圖利或對沖持有正股的跌價損失。

投資者可透過一般的港股戶口買賣反向產品，買賣過程與一般股票交易無異，而現時不少反向產品的每手入場費不足千元，入場門檻較低，大家可因應個人需要而分配注碼。

以恒指反向產品為例，會透過恒指期貨來盡量做到貼近恒指每日反向表現。現時亦有恒指兩倍反向產品的選擇，意味當恒指有一日下跌1%，該反向產品價格理論上會升2%，反之若恒指上升，反向產品價格亦會有相應兩倍跌幅，意味潛在回報和風險皆上升了。

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