理財Campus：學玩反向產品 「疫」市賺錢
2020年02月03日 19:35
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武漢肺炎肆虐，市場憂慮會拖累各地經濟，令全球股市急瀉。若投資者預計跌浪不會短期完結，此時或可透過買入反向產品，可對沖投資正股的風險之餘，甚至可以趁跌市圖利。唔識點樣做淡？不緊要！以下4個Steps(步驟)，跟足你就識！
●Step1：睇時機 等壞消息過去再定奪
現時是否買反向產品的合適時機？LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗表示，投資者宜待港股初步消化疫情壞消息，再決定是否追入反向產品，因為大市經過一輪跌勢後，或會出現反彈，做淡的投資者要小心。
Chartwell Capital創辦人兼投資總監陳惠仁預計，是次跌浪屬全球性，美股應該跌得最快，其次為歐股、A股及日股等，但料港股今年跌幅不會太大，因去年升幅較其他地區小。
●Step2：揀市場 港股淡友不妨直接買
黃耀宗指看淡港股，買恒指反向產品最直接。而多個港股板塊，包括旅遊及內需等，都有較大下行壓力，因疫情擴散令市民足不出戶，減少消費，公司盈利下跌，股價隨之下挫。
就目前來說，中港受疫情的影響較大，美國的確診疫症數目較少，股市亦相對硬淨，若果投資者深信此趨勢的話，則宜選擇做淡恒指的反向產品。
●Step3：搵產品 進取可選擇較高槓桿
黃耀宗指，投資者可考慮買入FI二南方恒指(07500)，其提供兩倍反向槓桿，是進取之選。至於何時追入，他指亦可視乎人民幣匯價走向，如果人民幣維持弱勢，甚或再失守重要的關口，可預示中港股市無運行。
陳惠仁預計，恒指會跌至26,000點水平，但建議以現金為王，不建議散戶追入反向產品博恒指下跌，因這類產品不易操作，且部分恒指反向產品的成交額亦不足，買賣差價較闊，亦未必讓投資者在跌市中獲得合理的回報。
●Step4：落注碼 睇倉位部署留意風險
黃耀宗提醒，投資反向產品的注碼，視乎自己原來的倉位而定，並做好風險管理。因武漢肺炎疫情擴散快速，他預計未來2至3周都會有更多確診個案出現，但只要死亡率未有急速上升，他樂觀預計港股會在未來1至2個月消化事件，所以做淡倉的投資者要適時沽貨，食胡為先。
●散戶建港美淡倉 入場唔使千元
現時在港上市的反向產品共14隻，可以捕捉恒生指數、國企指數，或美股指數(納斯達克100指數和標普500指數)的潛在跌勢。當上述指數下跌，相關反向產品價格會上升，投資者可以逆市圖利或對沖持有正股的跌價損失。
投資者可透過一般的港股戶口買賣反向產品，買賣過程與一般股票交易無異，而現時不少反向產品的每手入場費不足千元，入場門檻較低，大家可因應個人需要而分配注碼。
以恒指反向產品為例，會透過恒指期貨來盡量做到貼近恒指每日反向表現。現時亦有恒指兩倍反向產品的選擇，意味當恒指有一日下跌1%，該反向產品價格理論上會升2%，反之若恒指上升，反向產品價格亦會有相應兩倍跌幅，意味潛在回報和風險皆上升了。
現時可用作看淡恒指的反向產品共六隻，當中只有FI二南方恒指是兩倍反向，而按香港交易所(00388)網站資料，其資產管理規模達49億元，是所有反向產品中規模最大，成交額亦非常暢旺。至於基金經理同樣是南方東英資產管理的FI南方恒指(07300)，經常性開支為1.1%，則低於其他反向產品。表現方面，恒指年內下跌6.5%，當中以FI南方恒指期內升6.92%，跑贏同類不含槓桿的產品，FI二南方恒指期內則升14%。
另外，如果投資者看淡近年節節上升的美股，亦有四隻反向產品可揀。這4隻之中資產管理規模最大的是FI華夏納一百(07331)，由華夏基金(香港)管理，利用相關期貨合約盡量貼近納斯達克100指數每日反向表現。留意這指數包含100隻市值最大和交投最活躍的金融以外公司，有別於一般較常聽到的納斯達克綜合指數，後者包括所有在納斯達克上市的股份。若投資者看淡標普500指數，現時唯一選擇是未來資產環球投資(香港)發行的XIGX標普(07322)，但它採用合成模擬投資策略，要注意多一項掉期對手風險。
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