新盤UPDATES：豪宅買家仍積極入市

樓市前景未明，整體交投減慢，但豪宅買家仍然積極入市，部分更以高價承接物業，個別發展商亦無懼疫症影響繼續推盤。

●雲海別墅大屋逾1.18億沽 再創馬鞍山新高

豪宅新盤市場繼續湧現高價成交。據一銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下馬鞍山雲別墅，剛售出Lily Avenue11號洋房，實用面積3,780方呎，花園面積1,942方呎，成交價逾1.18億元，呎價31,429元，同樣創出項目新高，其中售價更再度刷新該區最高紀錄。

●維港頌1座大單位以5528萬元重售

長實集團（01113）旗下北角維港頌，剛售出1座21樓A單位，實用面積1,503方呎，成交價5,528萬元，呎價36,780元。成交紀錄冊顯示，該單位原於2018年3月以5,553.6萬元售出，但於今年1月17日終止買賣合約。

●WEST PARK料周內進行次輪銷售

疫情蔓延下仍有發展商推盤。興勝項目管理董事周嘉峯表示，不擔心疫情會對樓市造成影響，旗下長沙灣WEST PARK初五(1月29日)起重新開放示範單位，已錄逾200人次睇樓。日內將公布新銷售安排，周內可望推出10餘伙進行次輪銷售，先發售1號價單尚餘單位。

因應疫症發展，他指樓盤已加強清潔及消毒，要求員工及參觀者佩戴口罩，並會量度體溫及為睇樓人士提供搓手液消毒。

利嘉閣總裁廖偉強稱，2003年沙士時，事件導致樓價下跌約12%，而是次武漢肺炎料對樓市衝擊不大，樓價短期內只會下跌3至5%，之後事情淡化可望恢復平穩，有機會出現反彈，全年估計可升約5%，較原本預測10%為少。

●WEST PARK現樓兩房連書房示範單位曝光

●逸璟‧龍灣再錄終止買賣合約個案

荃灣西逸璟‧龍灣繼上月連錄數宗交易告吹個案後，原本於2019年4月售出的1座7樓F室，實用面積318方呎，當時售價487.3萬元，呎價15,324元，但剛已列明為終止買賣合約。

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