武漢肺炎：OPEC+擬「百萬級」減產提振油市

國際油價周一反覆偏軟，倫敦布蘭特期油一度挫4.71%，至每桶55.42美元；1月份全月累瀉15.56%的紐約期油，周一再挫2.21%，至每桶50.42美元。有分析員指出，對油市而言，內地爆發疫症可謂「黑天鵝」事件，令市場原本對今年需求前景抱有的一點希望也落空。

消息指，石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）的技術委員會計劃本月4日至5日於維也納開會，評估內地疫症對原油需求的影響，可能就是否延長減產或加大減產力度作出建議。據悉，沙特阿拉伯尋求以果斷措施應對，考慮中的方法包括與其他盟友產油國聯手每日減產50萬桶，直至危機結束，另一方法是沙特暫時每日減產100萬桶，以震懾市場。

與此同時，花旗表示，內地爆發疫症的影響可能較原本預期嚴重，將包括原油和銅在內的商品價格預測下調，當中首季布蘭特期油價格預測由每桶69美元大削至54美元，第二季預測由68美元削至50美元，第三季價格預測亦由63美元削至53美元。

花旗預料油價最淡可能跌至每桶47美元，倘成真，將是2017年6月以來低位，並料油價要到今年第四季才會好轉，將第四季預測由57美元輕微上調至58美元。該行商品研究主管Ed Morse指出，內地政府的抗疫措施令經濟活動大幅停頓，即使OPEC+加大減產力度，供求平衡仍會轉差，其他商品亦會間接受到衝擊。

事實上，有指疫症打擊經濟下，中國每日原油需求大減近300萬桶，相當於內地總需求約20%，對油市的衝擊勢是2008至2009年的金融危機以來最大。中國是全球最大原油入口國，每日消耗約1,400萬桶原油，相當於法國、德國、意大利、西班牙、英國、日本和南韓的需求總和。

油價前景黯淡，美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料顯示，截至上周二止一周，押注紐約期油跌價的短倉合約數目抽升52%，創2018年8月以來最大升幅。

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