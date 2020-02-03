樓價UPDATES：細單位勁減價才獲承接

市況疲弱，即使過往受熱捧的細單位，現時亦要減價才獲承接，粉嶺花園有兩房戶勁減約17%後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角建業大廈低層戶，實用面積229方呎，間隔屬開放式，並連有平台，以1.31萬元租出，實用呎租約57.2元。若以業主2017年購入價計，回報率約4.4厘。

●鰂魚涌惠安苑B座低層4室，實用面積894方呎，以三房包括套房及連工人套間隔。上址去年9月開始放盤，原開價1,350萬元，經議價後減價170萬元，以1,180萬元沽出，實用呎價13,199元。屋苑現時有16個單位放售，叫價由1,300萬元起。

●西區寶翠園2座中層F室，實用面積751方呎，以兩房包括套房間隔，成交價1,760萬元，實用呎價23,435元。原業主持貨11年，帳面獲利980萬元。

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新界區

●粉嶺花園11座C室兩房戶，實用面積467方呎，外望享內園及樓景。業主於去年年中原開價520萬元，累減90萬元，近期終減至430萬元易手，實用呎價9,208元。現時屋苑有約13個放盤，叫價由520萬元起。

●馬鞍山海栢花園1座低層D室兩房戶，實用面積438方呎，向東北望開揚景觀。單位原開價690萬元，放盤1個月，成功以660萬元沽出，實用呎價15,068元。原業主於2016年4月入市，持貨近4年帳面獲利185萬元。

●馬鞍山居屋富寶花園7座高層E室，實用面積431方呎，以兩房兩廳間隔，原叫價400萬元，減價44萬元後，於未補價第二市場以356萬元沽出，實用呎價8,260元。上址為原業主於1999年入市，單位期內升值近1.5倍。

●樓市交投淡靜，部分業主寧願平賣止賺離場。荃灣爵悅庭南爵軒中層H室，實用面積384方呎，屬屋苑優質一房戶，享開揚市景。農曆新年前業主堅持叫價650萬元，近日見疫情蔓延，在買家洽購下，最終減至590萬沽出，實用呎價15,365元，較市價低約9%。

●沙田好運中心B1座中層G室兩房戶，實用面積326方呎，以545萬元易手，實用呎價16,718元，單位10年升值1.6倍。

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