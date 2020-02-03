武漢肺炎：同方康泰旗下有藥物被列入醫藥名單

公司間接非全資附屬公司康樂製藥，早前已獲國家藥品監督管理局認可為生產原料藥磷酸氯喹的單位。鑑於對抗2019新型冠狀病毒有一定的療效，康樂製藥被工業和信息化部消費品司要求盡快恢復原料藥磷酸氯喹的生產及製作。

因應2019新型冠狀病毒的爆發，重慶市長壽區新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作領導小組，早前頒令區內企業原則上不得早於2月10日之前復工，除非涉及疫情防控必需的行業及涉及市民生活和城市運行必需的行業。康樂製藥是被要求早於上述日期前盡快復工的。集團獲進一步通知，康樂製藥被認可生產的原料藥磷酸氯喹現已被納入中央醫藥儲備的名單中。

目前康樂製藥已恢復生產及製作原料藥磷酸氯喹。董事會感謝集團生產藥品的能力可獲認可，並會帶領集團就對抗2019新型冠狀病毒努力作出貢獻。

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