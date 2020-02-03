百業之母續炒人！瑞士私人銀行寶盛擬全球裁員

踏入2020年，被視為「百業之母」的全球銀行業裁員未止！瑞士私人銀行寶盛集團(Julius Baer Group)行政總裁Philipp Rickenbacher計劃在全球裁員，人數將佔僱員總數近5%。

據悉，該行今年擬裁員300人，並設想在資產增速放緩的情況下提高利潤。由於投資者對此項計劃感到失望，股價創6個月以來最大跌幅。

Rickenbacher周一(3日)說：「我們將把領導力的重點從增加資產的戰略，轉向可持續的利潤增長。」該公司將繼續聘請客戶關係經理，並預計將在上半年決定其在各個國家的業務情況。

回看2019年對全球銀行界而言，絕對是難忘的一年，為削減成本應對經濟放緩和適應數碼技術需求，全球銀行宣布了自2015年以年最大一輪的裁員計劃。根據公司和工會的文件顯示，2019年有50多家銀行宣布合共裁減77,780人的計劃，為2015年宣布總裁員91,448人以來最高。在未來幾年面臨負利率額外負擔的歐洲銀行，更佔裁員總數近82%。

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