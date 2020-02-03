武漢肺炎：全球受累！德製造業連縮13個月後恐更傷
2020年02月03日 21:08
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，英國市場調查機構IHS Markit周一(3日)公布，德國1月份製造業採購經理指數(PMI)為45.3，為過去11個月以來最高，但仍連續13個月低於「50」的盛衰分界線，即處於收縮狀態。
該機構經濟學家Phil Smith指出，雖然1月中美簽署首階段貿易協議，製造業料有所改善，但在此次調查後，狀況已在短時間內有所改變，製造業注定將因中國武漢肺炎而被打亂。
他又稱，目前除訂單及出口有改善外，德國就業及產能依然嚴重收縮，成為德國製造業帶來挑戰，這些挑戰很可能將因肺炎疫情而被放大。
數據顯示，製造業貢獻德國經濟約1/5，絕對會影響整體經濟增長。
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