走為上着！30業主移民趕賣樓　逸瓏園劈到蝕105萬沽

新型肺炎進一步擴散，二手樓價愈跌愈低，有業主趕移民急放盤，罕有劈價至「損手」離場。該單位為西貢逸瓏園特色戶，先後累減共300萬元後，終以1,700萬元沽出，原業主持貨不足4年，帳面蝕約105萬元。資料顯示，過去約3個月，市場已錄得至少30宗賣樓移民個案。

中原陳沛堯透露，上址為逸瓏園2座一個地下連花園單位，實用面積986方呎，屬套三房連儲物房及工人套房設計，另設825方呎花園。最初叫價2,000萬元，放盤3至4個月未獲承接，由於近日快將移居歐洲，故決定減價沽貨。

他又稱，有同區租客鍾情區內居住環境，在市場睇樓多月，見上述同類型少有放盤，加上原業主主動降價，考慮數天後即決定入市，成交呎價約17,241元。而同類單位市價普遍達2,000萬元，是次售價低市價約15%。

事實上，近月查詢移民數字大增，據美聯移民顧問統計，過去3個月共錄約600宗查詢。該行移民顧問總監黃秀穎表示，踏入農曆新年淡季，上月亦接獲約100宗同類個案，而詢問亦較過往深入及長遠，移民地區以歐洲為主。

肺炎繼續肆虐，各區湧現低價成交。中原賴昌武指出，荃灣爵悅庭南爵軒一個中層H室，實用面積384方呎，新年前叫價企硬650萬元，近日見疫情蔓延，心態轉淡，劈價至590萬元，獲外區用家購入，呎價15,365元，低市價約9%。

東涌二手屋苑交投冰封，部分業主見後市去向未明，陸續降價出貨。該行陳旭明則稱，區內藍天海岸6座中層F室一房單位，開價690萬元放盤，1月已減價至620萬元。但近日肺炎疫情嚴峻，樓市呆滯，原業主見難得有買家洽購，即再劈至546萬元沽貨，呎價14,072元，累積減幅達21%，屬2018年後同類型單位新低價。

市場消息又表示，同區東堤灣畔8座一個中層單位，實用面積868方呎，剛售998萬元，呎價11,498元。據了解，同類型樓層較低單位，去年初曾售1,110萬元，即期內樓價跌約10%。

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