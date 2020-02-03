武漢肺炎：漢港控股旗下平台可助抗疫

浙江美測擁有可用於蛋白質解析的高分辨時間飛行二級質譜，用於代謝樣本分析的AB-Sciex MS/MS質譜平台，用於大分子糖類解析的離子色譜/高分辨質譜平台，用於細胞表位解析的流式細胞儀分析及檢測平台，以及可用於進行微生物限度及無菌檢測等現代藥學及基礎醫學實驗平台。

此等平台皆可用作針對新型冠狀病毒藥物及疫苗的研發，從而助力國家的抗疫工作。浙江美測將加大此等平台相關之硬件、軟件、人材及技術研發投入，以協助藥企及研發機構之研發。

再者，浙江美測持續在實驗室合規性建設上不遺餘力，並正在完成申請二級生物安全實驗室及國內CNAS認證的過程中。同時，浙江美測正在積極爭取早日觸發並通過美國FDA審計。

另外，公司旗下子公司江西港洪實業向宜春市公安局捐贈30萬元人民幣物資，包括防護手套、防護服及防護口罩等以支持政府防控疫情，短期應付漸趨嚴峻的疫情。

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