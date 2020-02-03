武漢肺炎：全球受累！航空運力損失等於整個印度規模
2020年02月03日 22:06
東網電視更多新聞短片
外國傳媒報道，由於武漢肺炎疫情爆發，本周將有超過2.5萬進出中國及在中國境內的航班被取消，這個全球第二大航空市場將面臨前所未有的變局。
OAG Aviation Worldwide數據顯示，在Lion Air、德國漢莎航空，以及土耳其航空暫停中國航班，造成短時間內出現最劇烈航班調整之際，一周國際航班運力將減少440萬個座位。OAG在周一(3日)聲明中稱，這個損失相當於整個印度市場規模。
OAG在聲明中稱，下周很可能出現進一步的變化，不光是受病毒影響，還因為消費者信心嚴重受損，需求自然也受到了影響。一個病毒實質上抹去了相當於整個印度市場的運力，希望在很長時間內不再出現這種狀況。
OAG估算，中國境內市場將損失380萬個座位的運力。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。