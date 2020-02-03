武漢肺炎：全球受累！南韓出口商獲融資26億紓困

南韓媒體報道，該國產業通商資源部周一(3日)表示，由於中東地緣政治局勢緊張，加上武漢肺炎疫情擴散，恐衝擊南韓出口商業務，故將向業務可能受損的南韓出口商提供4,000億韓圜(約26億港元)融資。

南韓產業通商資源部部長成允模表示，雖然武漢肺炎疫情尚未對南韓出口產生影響，但仍需保持警惕，一旦疫情長期拖延，恐傷害全球供應鏈和經濟。中國為南韓最大貿易夥伴，在南韓2019年的出口總額中佔約1/4。

在中國設有生產基地的南韓公司同時憂慮，由於中國政府延長疫區省份的春假，以及武漢肺炎患者人數以驚人速度增長，南韓在中國工廠的生產活動可能會中斷。南韓當局表示，將藉外交途徑要求中國政府允許重開主要工廠，以維持穩定的汽車零部件供應。

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