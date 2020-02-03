道指回升154點　Apple挫逾2%

市場正評估武漢肺炎對環球經濟的影響，美股上周五大瀉後，周一早段略為回穩，道指高開154點，報28,410點，納指升64點，至9,215點。

網購巨人亞馬遜上周五公布業績後，股價逆市炒上，市值一度升穿1萬億美元，周一股價早段報2,011.92美元，微升0.16%。

蘋果公司(Apple Inc.)表示，中國的零售店舖及辦公室暫停運作直至本月9日，Apple股價早段挫2.05%至303.17美元。

由大型生化公司Gilead Science開發的一隻新藥，據報，在中國用於新型肺炎病者的測試，消息刺激Gilead Science股價急升5.81%，報66.87美元。

投資雜誌《巴隆氏》認為，達美航空、旅遊網站Booking Holding股價最近因疫情急跌，提供一個「撈底」好機會。

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