武漢肺炎：飛揚集團暫停部分旅遊業務

集團實施了包括疫情防控、取消客戶旅遊服務及改期等措施，以保障客戶及僱員的健康安全。董事會高度關注疫情發展，並會盡最大努力積極做好防疫控制工作及日常營運管理。現時，集團如常經營國內及國際機票代理業務。

董事會將繼續評估疫情對集團營運及財務表現的影響，並密切監察集團與疫情相關的風險及不確定性。集團將採取必要的適當措施及於適當時候另發公告。

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