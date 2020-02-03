武漢肺炎：飛揚集團暫停部分旅遊業務
2020年02月03日 22:39
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飛揚集團(01901)公布，近期接獲文化和旅遊部辦公廳發出日期為2020年1月24日的通知，以及寧波巿文化廣電旅遊局發出日期為2020年1月26日的通知，據此，集團於2020年1月24日暫停中國大陸境內的本地團體旅遊業務及暫停銷售「機票+酒店」旅遊產品，以及於2020年1月26日暫停所有境外旅行團，協助加強中國大陸防控新型冠狀病毒肺炎(2019 -n Co V)疫情的工作。
集團實施了包括疫情防控、取消客戶旅遊服務及改期等措施，以保障客戶及僱員的健康安全。董事會高度關注疫情發展，並會盡最大努力積極做好防疫控制工作及日常營運管理。現時，集團如常經營國內及國際機票代理業務。
董事會將繼續評估疫情對集團營運及財務表現的影響，並密切監察集團與疫情相關的風險及不確定性。集團將採取必要的適當措施及於適當時候另發公告。
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