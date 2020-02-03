金價仲有得升？投資者要睇實呢幾個因素！

金價周一(2月3日)自逾三周高位顯著回吐，現貨金價挫0.96%至每安士1,573.94美元，紐約期金亦跌0.29%至1,578.3美元。渣打發表報告解釋，近日金價轉強後，投資者對沽空黃金的興趣有所上升，但武漢肺炎疫情令黃金受惠避險需求，認為今年下半年金價強勢，有機會高於其預測價每安士1,580美元。

●受惠低息及地緣風險

農曆新年假期開始之後，黃金需求傾向放緩，但該行指出，肺炎疫情刺激市場避險需求，加上股市疲弱，提振金價「逆勢」上揚。相信今年低息環境，以及年底前地緣政治不確定性高企的情況，將繼續利好金價。

渣打指出，○三年「沙士」爆發期間黃金價格硬淨，但當年同時有其他積極因素推動黃金需求，如央行的黃金協議為市場提供穩定性、首批黃金交易所交易產品（ETP）推出，以及地緣政治風險刺激避險需求等。

●或衝擊中國珠寶業務

值得留意的是，疫情有機會拖累實體黃金需求。該行指，○三年第二季，「沙士」疫情對中國珠寶銷售造成打擊，如果武漢肺炎與沙士出現相似發展，則黃金需求可能回軟。

報告顯示，○三年第二季，中國的黃金需求按季跌逾三成。然而，與○三年相比，目前中國於黃金市場的參與度高出不少，○三年全年的黃金需求僅佔一九年的四分之一，意味當中國需求下降，現時市場要填補的需求缺口，比○三年時更大。

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