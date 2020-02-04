高盛睇淡澳門賭收 全年恐跌17%
2020年02月04日 00:02
東網電視更多新聞短片
多家券商唱淡澳門博彩收入。
澳門今年1月博彩收入按年下跌11.3%至221.26億澳門元。多家券商隨即發表研究報告，表示在武漢肺炎肆虐之下，不看好近期澳門博彩業以至濠賭股的表現。當中，高盛調低多隻濠賭股未來12個月目標價，調低幅度約9至20%不等。該行又指在「最熊」情況下，預料澳門今年全年賭收跌達17%。
該行指，博彩業收入究竟會跌多深，將與疫情持續多久，以及當局控制疫情的措施有多嚴格有關。該行調低今年全年澳門賭收預測，由原本預計升9%降至跌9%；當中，貴賓廳賭收估計跌10%，中場料跌8%。
不過，上述估算只是基於基本情況，即假設疫情由目前再持續3至4個月，然後朝第2季尾逐步向好，情況與2003年「沙士」時類似。
然而，若出現「最熊」情況，即較上述基本情況要再額外多4個月才能受控，換言之疫情持續7至8個月，澳門整體賭收估計全年會跌17%，貴賓廳和中場賭收將分別全年跌16%和18%。而在此基礎下，疫情每額外延續一個月，將會進而打擊貴賓廳和中場賭收分別再下跌20%和30%。
另外，瑞信亦發表研究報告，估計澳門1月貴賓廳賭收按年跌26%，中場賭收跌1%，而今個農曆新年假期的當地賭收，較對上一個農曆新年跌50%。該行料澳門賭收短期內仍會弱勢，假設每日賭收較未爆發疫情前跌約30%至平均每天5.5億至6億澳門元，估計二月有機會按年跌達35%。該行並指，成本較重的賭企如銀河娛樂(00027)和金沙中國(01928)，以及貴賓廳佣金較少的永利澳門(01128)將較受打擊。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。