高盛睇淡澳門賭收　全年恐跌17%

澳門今年1月博彩收入按年下跌11.3%至221.26億澳門元。多家券商隨即發表研究報告，表示在武漢肺炎肆虐之下，不看好近期澳門博彩業以至濠賭股的表現。當中，高盛調低多隻濠賭股未來12個月目標價，調低幅度約9至20%不等。該行又指在「最熊」情況下，預料澳門今年全年賭收跌達17%。

該行指，博彩業收入究竟會跌多深，將與疫情持續多久，以及當局控制疫情的措施有多嚴格有關。該行調低今年全年澳門賭收預測，由原本預計升9%降至跌9%；當中，貴賓廳賭收估計跌10%，中場料跌8%。

不過，上述估算只是基於基本情況，即假設疫情由目前再持續3至4個月，然後朝第2季尾逐步向好，情況與2003年「沙士」時類似。

然而，若出現「最熊」情況，即較上述基本情況要再額外多4個月才能受控，換言之疫情持續7至8個月，澳門整體賭收估計全年會跌17%，貴賓廳和中場賭收將分別全年跌16%和18%。而在此基礎下，疫情每額外延續一個月，將會進而打擊貴賓廳和中場賭收分別再下跌20%和30%。

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