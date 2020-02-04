【專家點評】林嘉麒：今月港股毋須太悲觀

終於等到A股復市，滬綜指大跌7.72%，深成指重挫8.45%，創業板指數及中小板均出現較大跌幅。上周港股三個交易日，A50 ETF已先跌一步，跌幅約8%，因此昨日(3日)A股表現屬意料之內。

昨日港股似乎出現回穩情況，收市總算微升44點，但要留意，雖然高位曾見26,512點，一度升逾二百點，但與上周五(1月31日)高位26,818點有一段距離，且昨日曾跌破上周五低位，即走勢上尋底情況未變，短期的反彈或許是技術性因素居多。

事實上，新型肺炎個案仍在增加，投資者的信心引致中港指數表現短期易跌難升，短線博反彈的技術要求相對較高，要揀中板塊才可，不建議投資者用博短線方式入市，但長線未嘗不可。

短線格局是繼續尋底，惟估值變得吸引，相信心動入市的大有人在。先留意月度調整幅度是否已足夠反映現況及未來的不確定狀況。首先，恒指1月高位29,174點，之後曾見26,145點，調整幅度近一成。1月恒指的上下波幅有2,880點，點數與去年8月的下跌差不多，以指數計，恐慌程度拍得上中美貿易戰。

巧合的是，昨日是踏入2月第一個交易日，恒指曾低見的26,145點，與月線圖的26,114點只差31點。由2017年2月開始，自恒指升穿50月線後，一直以此成支持。2019年1月及8月也曾在即月重上50月線，而2018年10月就在下一個月已重上，因此該水平有其指標意義。

筆者估計，現時情況應該像2018年的10月，由於現時疫情壞消息會先維持一段時間，所以2月底時或會先失去26,114點的支持，留待下個月才收復失地。

另一方面，估計在2月內多個支持位會陸續受考驗，惟密集區多不需太過擔心。早前曾提及，恒指上升通道位置為26,488點，1月30日首次跌穿，1月31日曾高開企圖收復，最後失敗而回，更於當日失守過26,300點。恒指現時連續兩日失守26,488點，短線要維持由去年8月開始的上升形態，就必須重上該水平。

有朋友或認為，兩日都失守，短線形勢已轉淡，短線不應有期望吧。情況先不要太悲觀，回顧恒指在1月尾，也曾升穿上升軌道頂部，且橫行29,000點徘徊多個交易日，當時在儲力似向上突破，但肺炎事件引發走勢轉差。如今情況相似，就算短期技術走勢失守上升軌，惟恒指下一個支持密集區是26,000點，再下一個是去年10月25,500點的密集區，甚至24,900至25,500點又是另一個密集區。

筆者相信現時狀況，技術走勢是轉差，惟消息漸消化下，加上當肺炎事情漸好轉，恒指反彈力在未來會出現，優質股份也可於2月內吸納。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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