【專家點評】歐宸銘：經濟幾癱瘓　滬綜未跌完

武漢肺炎肆虐，擴散情況仍未能受控。雖然中國1月PMI為50，較2019年12月相比降低0.2個百分點，但相關調查時間為爆發肺炎前，其疫情影響尚未反映在調查當中，投資者要有心理準備之後的PMI數據將有大幅急挫的可能。

依目前情況而言，滬綜指再度下探的機會相當大，去年內地市場升勢由本地零售或房地產股所帶動。受疫情影響，中國陸續出現封城的情況，整個經濟活動幾乎處於癱瘓狀態，先不談消費與否的問題，連街上有否消費的地方也成疑。

不過話分兩頭，是次疫情帶出另一個經濟大方向，線上消費突然成為近日大趨勢，加速其普及程度。以香港為例，不少市民都抱着足不出戶的心態，開始嘗試由線下購物變成線上購物，不論甚麼年齡群都開始全面接觸網購。

回顧SARS經驗，2003年的SARS從2002年11月開始，至2003年7月基本結束，疫情最緊張階段是2003年4月下旬至5月底，到最後疫情6月初才停止擴散。不幸的是，是次疫症不論其傳染性和潛伏期都較SARS強及長，只能衷心希望各國做好把關措施及成功隔離源頭，避免出現社區爆發的局面。

最後，本次疫情帶來的調整何時見到最低點，還需進一步觀察每日新增病例數目，就算見到情況有受控迹象，也要待市場慢慢消化，才能看到拐點。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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