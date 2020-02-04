東方日報B1：A股鼠年首日挫8%　外資大舉撈貨

中國武漢肺炎疫情肆虐，市場滿布恐慌情緒，即使中國人民銀行等部門連環推出「維穩」措施，A股於鼠年首個交易日仍「災難式」暴跌。滬深股市三大指數周一裂口低開，滬綜指開市更狠插8.73%，創1997年以來最大開市跌幅，收市依然挫近8%，報2,746點，與深成指雙雙創下歷來最差的生肖年開局。

內地股市因受累延期復市及外圍「慘淡」市況夾擊，滬深兩市全日超過3,000隻A股因觸及每日10%跌幅下限而跌停版。兩市主板成交額共約5,194.8億元人民幣(下同)，A股總市值單日蒸發約4.85萬億元。

繼豬年「收爐日」A股創下歷年最差表現之後，滬綜指周一甫開市即連失2,800點及2,900點兩個大關，觸及全日最低位2,716點，並創近一年盤中低位，即使滬綜指尾市跌幅收窄，但仍收挫7.72%，為2015年8月24日後最大單日跌幅。

深成指亦跌穿萬點大關，開市急插9.13%，低見9,706點，收報9,779點，勁挫8.45%。深圳創業板指數下跌6.85%，報1,795點。而滬深300指數亦急瀉7.88%至3,688點，創下逾四年來最大單日跌幅。

海外資金卻透過滬深股通狂掃A股「撈底」，全日大舉淨買入近182億元，創滬深股通開通以來次高水平。

事實上，在A股復市前夕，中國人民銀行及中證監等部門紛紛推出多項措施，明顯為「維穩」A股作準備。例如中國人民銀行高調預告「放水」，為維護疫情防控時期銀行體系流動性合理充裕，周一透過公開市場進行1.2萬億元逆回購操作，總規模創下歷來單日新高，還同時下調七天期及十四天期的中標利率10點子，分別降至2.4%及2.55%，淨投放1,500億元。人行貨幣政策委員馬駿指，下調公開市場操作利率，預料產生減息的效果，其他借貸利率工具或將隨之下降。

事實上，早於上周六，人行、中國財政部、中銀保監會、中國證監會及中國外匯管理局聯合發布通知，揚言保持流動性合理充裕，對疫情嚴重地區企業特別是小微企業予以差異化信貸支持等，共提出三十條扶助措施。但中證監直指，注意到境內外市場已對疫情有所反應，但認為疫情只會對市場有短期影響。

市傳中證監日前向多家內地券商發出通知，要求暫停融券(即借貨沽空)的賣出業務交易，甚至「出口術」敦促基金經理不要拋售A股等。惟疫情來襲，滬深股市形勢變得兇險，滬深兩大指數已較今年1月盤中高位累挫逾12%。

僅管如此，有券商認為，股市大跌或許是低吸的機會。內地券商中金公司認為，近期市場在疫情影響下明顯回調，但目前A股估值具備吸引力。在基本情形下，該行相信疫情影響或僅屬短期性質，並對中期市場維持積極看法。

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭卻提醒，儘管現時大市估值水平已開始具吸引力，但預計A股短期內將出現波動，因目前正處於疫情蔓延時期。他建議投資者待疫情出現穩定迹象，才增加配置。

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