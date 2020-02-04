美股收市：道指升143點　新興市場之父籲低撈

美國股市周一(3日)上漲。道指收報28,399點，升143點或0.51%；標指收報3,248點，升23點或0.73%；納指收報9,273點，升122點或1.34%。

管理資產達1.45萬億歐元的歐洲最大基金經理、Amundi首席投資官Pascal Blanqué表示，武漢肺炎是目前市場大幅波動的主因，令風險資產由去年10月開始的升浪停止，惟相信疫情只會帶來短暫影響。

曾服務大型基金富蘭克林鄧普頓投資超過30年、2018年「貼中」新興市場有股災，並有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)亦表示，疫情對中國經濟的影響短暫，或許僅拖低國內生產總值(GDP)約0.5個百分點，只要疫情能在1至2個月內受控，對長期的影響有限。

他又透露，股市下跌是增持新興市場的良機，並已加速買入有價值的股份。

個股方面，網購巨人亞馬遜上周五公布業績後，股價逆市炒上，市值一度升穿1萬億美元，周一股價收報2,004.2美元，跌0.23%。

蘋果公司(Apple Inc.)表示，中國的零售店舖及辦公室暫停運作直至本月9日，Apple股價全日跌0.27%。

由大型生化公司Gilead Science開發的一隻新藥，據報，在中國用於新型肺炎病者的測試，消息刺激Gilead Science股價急升5%，收報66.36美元。

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