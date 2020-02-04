【慘遭橫禍】零售收租股受衝擊　大行估樓價高位冧兩成

武漢肺炎擴散至本港，加上去年爆發的示威活動令商戶至今未完全平息，兩大券商發功唱淡香港樓市。其中，中信里昂預期今年底前樓價，將自去年第三季高位下挫兩成，更直言地產股未見底，尤其零售收租股下行壓力更大。至於地產代理利嘉閣更透露，公司上月經已「無盈利」，料本月會繼續虧損。

中信里昂指出，肺炎疫情爆發有如向香港樓市投下重磅炸彈，負面影響已浮現。農曆新年期間內地訪港旅客人次由去年的140萬，大幅跌至僅42.3萬。隨着內地旅客因為防疫措施加強而減少，該行認為，本地零售商戶只會承受更沉重的打擊，料未來數月會有更多餐廳和商舖倒閉。

●美銀籲業主毋須過慮

美銀證券發報告表示，武漢肺炎爆發對實體市場構成下行風險，預期今年上半年樓價或跌5%。惟不預期業主因憂慮而拋售物業，亦不預期發展商大幅減價。該行指，地產股在「沙士」期間下挫約15%，相比今次武漢肺炎疫情爆發以來僅跌7%，但相信地產股在今役會更快見底。

資深財經專家林一鳴同樣看淡商場和零售店舖市場前景，建議投資者「睇定啲」，商場佔收入比重較高的地產收租股暫不適宜沾手。他指，疫情蔓延至本港，港人外出意欲大減，商戶整個星期的生意均受致命打擊。

他認為商舖倒閉潮將至，預期商舖數目和租金將大幅削減3至4成，收租股收入將受拖累，又指即使疫情告一段落，內地訪客來港信心需時恢復。

除了零售收租股前景遭看淡，目前無論一手或是二手樓市均陷寒冬。地產商延遲項目推盤步伐之餘，市民因疫情而避免外出，中原地產十大屋苑周末睇樓量在上月創三年新低。此外，據美聯物業數據顯示，全港35個大型屋苑成交在上月20至26日期間回落逾五成。有地產商延遲項目推盤步伐。

●利嘉閣料首季「見紅」

受樓市交投轉淡影響，雖然利嘉閣總裁廖偉強表示，希望三月表現會較好，但預期首季業績將會「見紅」。廖氏指，2003年「沙士」爆發，導致樓價下跌約12%，但料武漢肺炎對樓市衝擊不大，短期內樓價只會下跌3至5%，下半年有望反彈，全年料上升約5%，惟較原先預測10%為少。

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