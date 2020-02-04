【專家點評】藺常念：對香港影響最大的黑天鵝原來係…

2020年進入2月份，一個烏雲籠罩住全球金融市場。武漢的新冠狀病毒肺炎，在短短幾星期內，發展成為一個環球瘟疫。新冠狀病毒肺炎懷疑在武漢華南海產市場開始爆發，一個月之內，蔓延至全國31個省市，還有港澳地區及全球23個國家。早前內地宣布湖北三個大城市封關，禁止市民進出來控制疫情。但是瘟疫仍未受控，還不斷擴散。直至2月3日，環球感染人數達17,000人以上，死亡人數達到362人。武漢封城十天，已經變了死市。

武漢新冠狀病毒肆虐一個月，香港累積15個人染病，慶幸還未有死亡個案。香港已經滿城風雨，代替了反修例風波，成為影響香港最大的黑天鵝。反修例風波，內地債務，特朗普外交及對內風波，都不及冠狀病毒影響大。現時湖北省基本上停止運作，只在乎控制疫情。大型國企，武鋼及東風汽車都停工，對全國及環球經濟都影響深遠。

2003年沙士爆發時，中國經濟佔環球經濟約10%，但到2020年，中國已經成為全球第二大經濟體，2019年內地國民生產達到100萬億人民幣，約14.3萬億美元，僅次於美國的21萬億美元，佔環球國民生產16%。不止如此，中國還成為全球的工廠，環球一半的工業產品都在中國製造。中國進口環球一半的原材料，包括能源，礦產，農產品，及半加工工業產品。

自新冠狀病毒爆發以來，原材料價格大跌。中國是全球最大的原油，鐵礦石，及大豆進口國。對市場價格影響，舉足輕重。自武漢封城以來，中國進口原油減了20%，拖累到原油價格急跌，原油上周跌10%，2020年跌了16%。銅價連跌8天，今年已經跌了10%；銅是工業生產的最佳指標，銅價下跌代表工業生產下跌。在新冠狀病毒未爆發前，澳洲鐵礦石每噸為95.5美元，春節後已經跌至82.65美元一噸，跌了13.5%。

中國官方已經宣布不可抗力，Force Majeure，代表不可預測重要事情。訂購原材料入口商人，可以用不可抗力來避過合約責任。鋼鐵廠可以單方面毀約，不採購已經訂下了的鐵礦砂合約，而不需要賠償。同對鋼鐵廠也可以不遵守供貨合約，履行出口合約，買家也不可以追討賠償。

中國也是很多工業產品的供應商，德國有一間大型工廠。因為有一個關鍵產品在中國製造，中國廠家因為冠狀病毒停工而不能供貨。在整個智能手機及電腦的產業鏈，中國基本上佔據了整個產業鏈。沒有了中國工廠的生產，智能手機基本上要停工。

大型跨國企業對中國市場的依賴，也是舉足輕重。蘋果手機的生產，絕大部分在中國。中國市場的銷售也佔了蘋果2成。星巴克在中國有4,000間分店，佔2成以上。德國福士汽車一半的盈利來自中國市場，若上海的汽車廠萬一停工，對福士汽車影響極大。美國通用汽車的20%利潤是來自中國市場，如果通用汽車失去中國市場，通用基本上虧本。歐美奢侈品有3成的市場來自中國消費者，各國禁止中國人入境，對奢侈品的銷售打擊大。更不要說美國，加拿大，巴西，澳洲及阿根廷的農民。如果中國停止進口農產品，對環球農民是壞消息。

港股在周一(2日)曾經升了一百多點。市場認為中國可以短期內有效控制疫情，生產可以恢復過來。投資者趁低吸納，也希望未來兩星期的發展，能符合市場的樂觀情緒。

智易東方證券行政總裁 藺常念

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