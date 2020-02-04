武漢肺炎：麗珠醫藥附屬夥武漢病毒所訂合作框架協議
2020年02月04日 07:42
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麗珠醫藥(01513)公布，其控股附屬麗珠試劑將與武漢病毒所就是次新型冠狀病毒抗體檢測試劑盒的合作開發簽訂《中國科學院武漢病毒研究所與珠海麗珠試劑股份有限公司關於新型冠狀病毒抗體檢測試劑盒合作框架協議》，合作期限10年。
公司自主研發新型冠狀病毒(2019-nCoV)核酸檢測試劑盒(PCR-螢光法)，基於病毒核酸的磁珠分離純化技術與螢光Taqman RT-PCR技術原理，用於定性檢測新型冠狀病毒感染的肺炎疑似病例、疑似聚集性病例患者、其他需要進行新型冠狀病毒感染診斷或鑑別診斷者的咽拭子、痰液、肺泡灌洗液中的新型冠狀病毒(2019-nCoV) ORF1ab和N基因。
另外，與中國科學院武漢病毒研究所聯合研發新型冠狀病毒IgM抗體檢測試劑盒(酶聯免疫法)/新型冠狀病毒IgG抗體檢測試劑盒(酶聯免疫法)，以及新型冠狀病毒IgM抗體檢測試劑盒(膠體金法)/新型冠狀病毒IgG抗體檢測試劑盒(膠體金法)。
目前，上述產品已完成研發和試生產，正在與多個疾病控制中心和醫療機構合作，擴大臨床樣本例數對產品進行進一步評估，驗證其診斷靈敏度和診斷特異性。同時，為盡快獲得上市批准，已於1月27及28日、2月2日，向國家藥品監督管理局遞交應急審批申請。目前國內尚無已獲批的新型冠狀病毒IgM抗體檢測試劑盒(酶聯免疫法)/新型冠狀病毒IgG抗體檢測試劑盒(酶聯免疫法)，以及新型冠狀病毒IgM抗體檢測試劑盒(膠體金法)/新型冠狀病毒IgG抗體檢測試劑盒(膠體金法)的同類產品。
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