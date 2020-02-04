武漢肺炎：麗珠醫藥附屬夥武漢病毒所訂合作框架協議

公司自主研發新型冠狀病毒(2019-nCoV)核酸檢測試劑盒(PCR-螢光法)，基於病毒核酸的磁珠分離純化技術與螢光Taqman RT-PCR技術原理，用於定性檢測新型冠狀病毒感染的肺炎疑似病例、疑似聚集性病例患者、其他需要進行新型冠狀病毒感染診斷或鑑別診斷者的咽拭子、痰液、肺泡灌洗液中的新型冠狀病毒(2019-nCoV) ORF1ab和N基因。

另外，與中國科學院武漢病毒研究所聯合研發新型冠狀病毒IgM抗體檢測試劑盒(酶聯免疫法)/新型冠狀病毒IgG抗體檢測試劑盒(酶聯免疫法)，以及新型冠狀病毒IgM抗體檢測試劑盒(膠體金法)/新型冠狀病毒IgG抗體檢測試劑盒(膠體金法)。

目前，上述產品已完成研發和試生產，正在與多個疾病控制中心和醫療機構合作，擴大臨床樣本例數對產品進行進一步評估，驗證其診斷靈敏度和診斷特異性。同時，為盡快獲得上市批准，已於1月27及28日、2月2日，向國家藥品監督管理局遞交應急審批申請。目前國內尚無已獲批的新型冠狀病毒IgM抗體檢測試劑盒(酶聯免疫法)/新型冠狀病毒IgG抗體檢測試劑盒(酶聯免疫法)，以及新型冠狀病毒IgM抗體檢測試劑盒(膠體金法)/新型冠狀病毒IgG抗體檢測試劑盒(膠體金法)的同類產品。

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