【股民熱話】立春日　投資者一年之計係呢四個字…

今年1月，港股曾藉中美達成首階段貿易談判而炒上，還以為可令首季投資氣氛有所改善。誰知1月中旬以來內地爆發武漢肺炎疫情，遇上春節前居民大規模流動和四出外遊，疫情陷入失控危機，多國已拒內地旅客入境。繼上周港股復市大跌後，內地A股周一(3日)復市亦告急挫。周二(4日)正是立春之日，所謂「一年之計在於春」，筆者的看法是，刻下投資者宜盡量減持中港股票，即使是中長線，亦不要急於入市撈貨，季度策略得四個字，就係「轉攻為守」！

首先，今次疫情發展充滿不明朗因素，以及港府處理防疫的效率低，是不建議持貨的重要原因。事實上，今次疫情與沙士之別，乃感染者不一定會有症狀，這令防疫工作變得甚為艱巨，再加上港府至今仍未肯就內地人流入境作出限制，變相是「大開中門」，一旦出現社區爆發，經濟損失將甚於當年沙士。

雖然，參考當年沙士，疫情只會是短暫性，之後市道可迎來復甦。只不過，今時今日的兩地經濟與當年沙士有很多不同的地方。沙士前亞洲金融風暴已歷時數年，經濟處於低點；可刻下全球已經歷了逾10年的貨幣寬鬆和超低息周期，資產泡沫已去到臨界點。即使武漢肺炎疫情受控，不見得就可即時迎來經濟復甦期。

其次是，中國經歷了逾年的中美貿易戰，經濟元氣受損。本來今年是要靠內部需求來充撐場面，誰知疫情爆發，春節氣氛都被疫情所籠罩，首季消費市道幾可肯定是「大敗」之局，加上各地都出現「封村」、「封城」的情況，變相限制了人流，令製造業生產計劃大受影響，打亂了產業供應鏈，對製造業和出口業的影響將會逐步浮現。世界衞生組織已將新型冠狀病毒定性為構成國際關注的突發公共衞生事件，這顯然不利外資與中國的資金和人流往來。更令人擔心的是，本來不少中小企業都處水深火熱當中，如今更遭逢疫情打擊，季內企業倒閉潮和失業率上升將成焦點，企業盈利前景轉差，尚未完全反映在資產價格上。

第三，雖然不少好友話，可以憧憬內地當局大力度推出刺激經濟措施，所以唔好過分看淡，仲要逢低收集。但問題是，中美貿易戰尚未完結，內地經濟如今屋漏兼逢連夜雨的狀況，顯然不利於談判，再加上中國需要按承諾加大開放市場，變相引入更多外來競爭，即使內地推出維穩措施，效用只怕會被這些因素抵銷，是否就可以視為吸納的理由，不無疑問。

10多年前，中國佔全球經濟比重比例有限，可如今中國已是全球第二大經濟體系，其受疫情衝擊，對全球經濟的影響，必將大於沙士。由於今年是美國大選年，這特殊理由，支持資金持續流入美國。可如今美國10年期國債孳息經已落到1.5厘水平，反映市場避險情緒高漲。美國股債二市正走進極端狀況，不排除次季或借中國疫情事件作出修正，留力在下半年完成美國總統特朗普爭取大選的任務。

橫睇豎睇，上半年市場動盪陸續有來，與其入市犯險，倒不如坐定定定等睇戲，至少要等恒指回落至25,000點或樓下水平，才部署中長線策略還未遲。

東方產經專欄作者 帥哥

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