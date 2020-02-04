【市前重點睇】美股三大指數上升　英鎊跌穿1.3

●美匯指數升上97.8，離岸人民幣(CNH)低見7.0168，港匯企7.7661，美元兌日圓見108.63，歐元處1.1062，英鎊失守1.3關。金價跌至1,578美元。布油挫逾6%，至54.45美元，紐油瀉近3%，跌穿50美元。道指期貨下跌。

●據報，考慮到中國正努力控制新型冠狀病毒疫情，中方官員現時希望，美國同意在執行首階段中美貿易協議方面，能提供一定的靈活度。

●美國10年期國債孳息率升2.04點子，報1.5272厘。

●消息指，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)的技術委員會計劃本月4日至5日於維也納開會，評估內地疫症對原油需求的影響，而沙特阿拉伯考慮暫時每日減產100萬桶。

●紐約期金收報每安士1,582.4美元，跌5.5美元或0.4%。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報26,368點，升11點。

●即月恒生指數夜期收報26,318點，升118點，低水39點，成交26,777張。

●傳中國考慮調降2020年經濟增長目標，以及採取更多支撐經濟的措施，包括提高預算赤字率上限，上調專項債發行規模等。

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