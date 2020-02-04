【市前重點睇】美股三大指數上升 英鎊跌穿1.3
2020年02月04日 08:02
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●美匯指數升上97.8，離岸人民幣(CNH)低見7.0168，港匯企7.7661，美元兌日圓見108.63，歐元處1.1062，英鎊失守1.3關。金價跌至1,578美元。布油挫逾6%，至54.45美元，紐油瀉近3%，跌穿50美元。道指期貨下跌。
●據報，考慮到中國正努力控制新型冠狀病毒疫情，中方官員現時希望，美國同意在執行首階段中美貿易協議方面，能提供一定的靈活度。
●道指收報28,399點，升143點或0.51%；標指收報3,248點，升23點或0.73%；納指收報9,273點，升122點或1.34%。 https://bit.ly/3bbo4JZ
●美國10年期國債孳息率升2.04點子，報1.5272厘。
●紐約期油一度跌穿每桶50美元關口，收報每桶50.11美元，跌1.45美元或2.8%；布蘭特期油收報每桶54.45美元，跌2.17美元或3.83%，創自2019年1月3日以來收市新低。紐油及布油均較近期高位回落逾20%，雙雙陷入技術性調整。 https://bit.ly/2OqH9hB
●消息指，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)的技術委員會計劃本月4日至5日於維也納開會，評估內地疫症對原油需求的影響，而沙特阿拉伯考慮暫時每日減產100萬桶。
●紐約期金收報每安士1,582.4美元，跌5.5美元或0.4%。
●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報26,368點，升11點。
●即月恒生指數夜期收報26,318點，升118點，低水39點，成交26,777張。
●英國富時100指數收報7,326點，升40點或0.55%；法國CAC指數收報5,832點，升26點或0.45%；德國DAX指數收報13,045點，升63點或0.49%。 https://bit.ly/31rtxrU
●傳中國考慮調降2020年經濟增長目標，以及採取更多支撐經濟的措施，包括提高預算赤字率上限，上調專項債發行規模等。
●【慘遭橫禍】零售收租股受衝擊，大行估樓價高位冧兩成。 https://bit.ly/2Ut5ebD
●高盛睇淡澳門賭收，全年恐跌17%。 https://bit.ly/3943w4j
●【嘯後最慘】港上季經濟縮2.9%，全年跌1.2%十年首次。 https://bit.ly/2tpmkMc
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