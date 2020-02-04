武漢肺炎：紐油跌穿50美元見「熊」　恐未見低！

國際油價齊陷「熊」，並同創去年1月以來新低！紐約期油周一(3日)跌穿每桶50美元關，曾挫3.9%，低見49.8美元，周二(4日)亞洲交易時段進一步下跌，低見49.66美元；布蘭特期油隔夜曾瀉逾7%，周二亞洲交易時段更跌穿54美元關，低見53.95美元。

武漢肺炎疫情持續擴散，隨着新型冠狀病毒疫情衝擊全球經濟。而內地作為疫情風眼，市傳其石油需求已經下降至約每天300萬桶，相當於總消費量的20%。部分內地煉油商放緩甚至暫停生產。

儘管有消息指石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)研究大幅減產應對油價弱勢，不少油價分析員認為武漢肺炎疫情的嚴重程度超出預期，拖累全球經濟成長展望，對油價後市悲觀。Path交易夥伴公司市場策略師伊亞齊諾說，在武漢肺炎爆發前，市場就預期需求疲弱，如今又有武漢肺炎這個黑天鵝因素，若跌勢未止住，紐約油價可能跌至每桶47.75美元。不少專家指出，紐約油價未來半年的均衡價格約會在每桶50美元，布蘭特油價則在每桶55美元。

另外，花旗集團全球商品研究主管摩斯指出，中國政府採取的防疫措施，將使經濟嚴重停擺。花旗已將第一季布蘭特期油的預估價格，由每桶69美元，大幅調低到54美元；加上肺炎疫情持續的時間可能比原先估計更久，因此也向下修訂第二、三季布油預估，分別由每桶68美元及63美元，下調至50及53美元；布油最低可能跌到每桶47美元。

市場消息指出，OPEC+的技術委員會計劃本月4日至5日於維也納開會，評估內地疫症對原油需求的影響，可能就是否延長減產或加大減產力度作出建議。據悉，沙特阿拉伯尋求以果斷措施應對，考慮中的方法包括與其他盟友產油國聯手每日減產50萬桶，直至危機結束，另一方法是沙特暫時每日減產100萬桶，以震懾市場。

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