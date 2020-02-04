【專家點評】陳蓓敏：京信通信候低吸納

外圍美股上周五大跌，道指跌603點，近約2％，估計短線應有反彈。納指只跌1.59%，穩守於9,100點以上。年內納指累升2%。本周將有多間美企公布業績，如Alphabet、高通、Twitter 等。周二特朗普將發表任內第三份國情咨文。

全球關注中國的肺炎疫情進展，國內春假後，首個交易日復市，受疫情拖累，內地各大指數，均跌逾8%。面對疫情帶來的經濟重創，人民銀行在周末期間已率先宣布展開1.2萬億元公開市場逆回購操作，增加市場流動性，人民幣兌美元上周五已曾穿7，市場估計人行將繼續寬鬆政策。問題關鍵是疫情，中國能否控制，快則三周，慢則一至兩個月，便可知真章。武漢為國內工商重要城市，此疫情爆發，不但是對中國打擊，也對全球300多個重要企業有所影響。現在國內企業均延遲復工，未來料對零件需求大增。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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