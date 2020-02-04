亞洲股市：日股跌逾50點　韓澳股齊穩升

美股三大指數止跌回升；亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數早段跌65點或0.2%，報22,906點。

板塊方面，能源及通訊服務股齊跌0.6%，金融股跌0.3%。個股中，野村挫近3%，商船三井跌1.6%，日產汽車跌0.6%。

南韓首爾綜合指數則升18點或0.8%，報2,136點。個股中，東陽網絡漲逾5%，三星電子升0.3%。LG Display揚升3.6%，公司暫停南京及煙台的LCD模組廠生產，直到2月9日；但重申廣州的LCD及OLED生產廠正常運轉。

澳洲悉尼普通股指數升13點或0.1%，報7,033點。板塊方面，醫療保健股升近1%，資訊技術股升0.4%。個股中，澳洲金融集團及Australis Oil & Gas雙雙炒高5%。

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