【專家點評】陳正犖：港股跌勢料未見底

武漢肺炎肆虐，分析對港股最新影響之前，筆者再次祝願大家遠離惡菌，健康平安，謹記小心防疫。

內地上周新型冠狀病毒確診個案過萬宗，按周大增逾七倍。今次武漢肺炎潛伏期約兩至三星期，加上內地春運未完，我們估計未來一至兩周，每周新增確診人數將繼續上升。MSCI中國指數較近期高位累積調整逾9%，暫時仍然少於沙士時累積調整逾15%的跌幅，恒生指數及國企指數料將進一步受壓。參考沙士經驗，每日新增確診人數出現高峰後個半月，港股才見底。

另一個拖累港股的壓力，要留意二至三月市場或調低企業盈利預測，尤其是三月企業公布去年全年業績時，管理層或公布今年業務指引。在此之前，企業盈利前景仍相當不明朗，或影響投資者信心。恒生指數今年預測市盈率約10倍，仍高於2008年金融海嘯低位的9.8倍及2012年最低的9.5倍。

內地五部委及監管機構在內地股市復市前，合共推出30招以圖穩定市況，當中人民銀行展開規模達1.2萬億元人民幣的逆回購操作，令銀行體系流動性較去年同期大增9千億元。這些措施或可略為減輕股市短線沽壓，但似乎不足以扭轉首季經濟弱勢。大部分內地就業人士，2月9日前不會復工，經濟產出損失或較原先預期更大，接下來公布的經濟數據，或迫使相關部門採取更多措施，應對新型冠狀病毒擴散對經濟造成的打擊，我們預測內地首季經濟增長或破「5」，按年增幅顯著放緩至4.8%。三月份人大會議時，中央有機會多年以來首次宣布財政預算赤字率超過3%，為更積極的財政政策預留空間。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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