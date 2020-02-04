人民幣速遞：中間價報6.9779　兌每百港元報90.37

據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為6.9779，較上日再度大幅下調530點子，連跌四個交易日。

離岸人民幣(CNH)兌美元由7.0111，跌至7.0231，最新報7.0210。每百港元兌90.37元人民幣。

周二(4日)中間價較市場預期為強，澳新銀行駐新加坡的亞洲研究負責人Khoon Goh的模型顯示，周二中間價預測值為6.9875元，其中逆周期因子影響幅度為跌423個點子。他又指，中間價最終會破7，但有可能不在今天。

彭博行業研究亞洲外匯利率策略師趙志軒周一(3日)表示，目前是非常時期，估計周二中間價會比模型偏強，以表支持。

亞洲市，美匯指數報97.8。

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