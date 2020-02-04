武漢肺炎：創指領漲1%　滬深兩市倒升

受創業板指數率先領漲逾1%，滬深股市暫由跌轉升。

創業板指數重上1,800點關，最新升24點或1.3%，至1,820點；滬綜指倒升3點或0.1%，報2,750點，收復2,700點；深成指亦升88點或0.9%，至9,868點。

金融及家電股齊升逾1%，生物製藥股升0.8%。

【09:25】武漢肺炎：滬深股市續跌2%

武漢肺炎未受控，全國確診人數突破2萬名；內地股市經歷昨日鼠年首日大瀉6%至8%後，周二(4日)滬深股市續跌2%。滬綜指低開61點或2.23%，報2,685點；深成指亦低開200點或2.05%，至9,578點；創業板指數僅低開9點或0.54%，至1,786點。

板塊方面，船舶製造股瀉8%，鋼鐵股挫逾6%，金融及家電股齊跌超過2%，釀酒及次新股同跌1.5%；而生物製藥股逆市升0.7%。

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