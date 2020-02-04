南韓1月CPI按年升1.5%　創逾1年最大升幅

南韓1月份居民消費價格指數(CPI)按年升1.5%，高過預期的1%，創14個月以來最大升幅，並為時隔13個月再次回升至1%以上。

當中，農畜水產品價格按年上漲2.5%；工業產品價格上漲2.3%，其中石油類產品價格上漲12.4%，拉高整體物價0.49個百分點；水電煤價格上漲1.5%，服務價格升0.8%。

扣除農產品和石油類產品的核心物價指數按年升0.9%，扣除食品和能源價格的消費者物價指數升0.8%。生活物價指數上漲2.1%，生鮮食品指數升4.1%。

當局指出，去年因農產品帶來的基數效應，義務教育、醫保政策發揮作用，CPI保持在1%以下。今年則沒有農產品的基數效應，農產品價格和國際油價上漲，拉動整體物價上升。預計今年CPI漲幅將達到1至1.5%。

至於新型冠狀病毒疫情造成的影響，可能要到下月下旬才全面顯現。

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