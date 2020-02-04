瑞銀汪濤：若疫情持續至次季　今年中國GDP難保五

近幾周，新型冠狀病毒肺炎疫情牽動人心，我們希望疫情能夠很快得到控制。截止2月2日晚9點，中國內地累計確診新型冠狀病毒14,489例，死亡304例。武漢和湖北其他15個城市相繼宣布「封城」，全國多個地區實施外出和交通管制。政府將春節假期延長了兩個工作日，但多個地方政府要求企業進一步延遲復工。1月30日，世界衞生組織宣布將新型冠狀病毒疫情列為國際關注的突發公共事件(PHEIC)，隨後多個國家和地區減少或暫停了往來中國內地的旅行路線。

對一季度GDP增速的拖累可能超過2個百分點

在現階段評估本次疫情對經濟的影響十分困難。假如疫情在第一季度得以控制，此後基本不再新增病例，我們預計一季度GDP同比增速可能會放緩至3.8%，在此之後，隨着經濟活動恢復常態、此前被抑制的需求得到釋放、再加上政策支持，經濟增速有望在二至四季度反彈。在此情形下，我們將2020年GDP增速預測下調至5.4%。我們的基準預測面臨的風險偏下行。如果疫情高峰持續到第二季度，2020年GDP增速可能會降到5%以下。

預計消費所受衝擊大於投資和貿易

我們預計消費將受到明顯衝擊，尤其是外出旅遊、住宿餐飲、交通運輸等。我們預計，第一季度整體社會消費品零售增速可能至少放緩5個百分點。整體固定資產投資和房地產活動受到的衝擊應該小於消費，但仍大於「沙士」時期。儘管1至2月份經濟活動通常較為平淡，但本次疫情期間實施交通管制和企業延遲復工的地區要多於「沙士」，這可使部分工業生產和出口活動推遲或減弱。

政策支援有望抵銷部分拖累

我們預計政府會進一步放鬆政策來穩增長。不過，考慮到目前宏觀槓桿率要比2003年高得多、中國多年來已開展了大規模的基礎設施建設，同時政府依然擔心房地產泡沫，目前的政策空間和2003年相比可能較為有限。不過，我們依然預計財政政策加強支援力度，為受影響企業減稅降費（特別是小微企業），對受疫情影響的居民和地區提供定向支援，並進一步加碼基建投資。我們預計央行會增加流動性投放，年內至少再降准100個基點，下調MLF利率15至20個基點，對影子信貸的管控也可能會小幅放鬆。我們依然認為政府不會大規模刺激房地產市場。

維持人民幣對美元匯率預測不變

我們維持2020年底人民幣對美元匯率為7的預測不變。中國整體經濟增長放緩、投資者信心走弱、貨幣信貸政策進一步寬鬆可能會給人民幣匯率帶來貶值壓力，但是中國承諾保持人民幣匯率穩定、經常帳戶順差有望改善都應能對匯率提供一定支撐。經常帳戶順差擴大主要來自服務貿易走弱，我們預計2020年全年中國內地入境旅遊下跌50%，出境旅客旅遊下跌30%，且跌幅在一季度最為明顯。

中國長期發展趨勢不變

鑑於本次疫情衝擊應是一次性的，隨着經濟活動恢復常態，我們預計2021年中國GDP增速將反彈至6%。此外，儘管消費受到本次疫情的衝擊較大，但中國經濟再平衡、服務業占整體經濟比重逐步上升、科技升級等長期趨勢不會改變。

瑞銀亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家 汪濤

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