港股格局：林家亨指應趁市場恐慌時低撈
2020年02月04日 10:34
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港股周二升200多點，是否對武漢肺炎疫情麻木了？國農證券董事總經理林家亨稱，武漢肺炎令市場過分恐慌，港股上周迎來連番大跌，但他不感悲觀，預期港股短線窄幅上落，且部分股份仍有長線投資價值，建議投資者趁目前市場氣氛差時低撈收息股及科網股。
他解釋，港股面向國際，受環球投資者追捧，所以要想準確預測走勢，必然要採用宏觀思維，不應對肺炎過分敏感。再者，參考美國過去十年，多次受流感侵襲且死亡人數以萬計，亦無阻美股累創新高，反映傳染病對股市的破壞性有限，投資者無須過分擔心。他有信心，武漢肺炎於三月會逐步受控。
有見及此，他建議投資者睇位入市，若阿里巴巴(09988)股價跌近200港元，以及友邦保險(01299)跌近78元時，可追入並長線持有。另外，他透露個人持有中國電力(02380)及中國石油化工股份(00386)，指兩股均派逾高息夠穩陣。
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