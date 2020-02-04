【專家點評】管泓姿：A股重開獲外資增持

華夏基金香港業務部副總裁管泓姿表示，A股周一(2月3日)長假後重開，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，如市場預期補跌，但市場對A股後市看法並非想像中悲觀，原因如下。

(1)滬深股通重啟首日，即錄得全日近200億資金流入A股，為3個月以來最高。(2)A股開市調整AH股差價收窄，吸引外資趁低吸納。(3)中央開展1.2萬億元人民幣逆回購，以確保銀行體系流動性充裕。上周六(2月1日)亦表明將推出30項金融機構支持應對疫症措施等，提振市場信心。

美股納指逆向ETF受追捧

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