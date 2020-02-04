港股格局：陳炳強指現階段未到撈底時機

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，美股日前因為武漢肺炎疫情而下跌，但隔晚三大指數出現反彈，不過反彈力度不大，成交亦未見配合，反映市場對疫情仍有憂慮。而港股近日亦出現反彈，成交維持千多億，顯示有投資者因超賣而撈底，但同時亦反映在兩萬六水平仍有好多投資者願意出貨，市場氣氛未算太好，動力亦不足夠。

更何況，新型肺炎影響有多大仍屬未知數，相信未來一兩星期感染人數或會進一步增加，影響投資情緒，恒指雖在26,000點找到支持，但短期能夠反彈至27,000點已是非常理想，料指數會反覆下試甚至下破兩萬六，現階段未是撈底時機。

陳炳強又指，新經濟股受今次疫情影響相對較小，令市場焦點重新投放在此板塊，雖然相關股份跟隨大市波動，但股價表現仍相對硬淨。不過，武漢肺炎疫情短期或會進一步惡化，現時大市氣氛仍差，新經濟股或會受拖累，不妨待進一步調整時再趁低吸納，現時宜保持忍耐。

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