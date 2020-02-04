武漢肺炎：富士康倘延後復工　iPhone有可能斷貨？

武漢肺炎疫情蔓延全球，勢衝擊全球供應鏈！外電報道，假設疫情持續升溫，富士康內地工廠宣布延後開工，蘋果公司(Apple Inc.)的旗艦機iPhone產能可能會受到巨大影響，甚至面臨斷貨。

Apple料將於3月春季發表會推出新iPhone SE 2，估計將於2月大量生產該平價版iPhone，惟現時供應鏈延後復工的可能，將打亂其於中國供應鏈的出貨節奏，恐影響iPhone產能。

鴻海旗下富士康目前配合中國官方防疫政策延後復工，蘇州廠停工至周六(8日)，上海廠停工至9日(下周日)，東莞廠更將停工至下周一(10日)。

消息指出，截至目前富士康正利用越南、印度和墨西哥等地工廠填補產能缺口，研判疫情影響非常小，該公司期望於內地的停工令解禁後，透過加班方式彌補不足，因擔心再延後1周、甚至1個月才開工，肯定會對Apple生產線產生影響，但工廠開工期須取決於中央及省政府的指示。

Apple早前宣布關閉所有中國門市，Wedbush分析師Dan Ives和Strecker Backe指出，由於中國各地交通受到管制和客流量有限，若情況持續到2月底，預期將推遲中國百萬部iPhone銷量。

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