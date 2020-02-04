【瑞銀推介】恒指暫靠穩　資金留意騰訊購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：疫情令市場憂慮，恒指農曆新年後復市連跌3日，上周五(1月31日)跌下試26,300點低位，周一(2月3日)港股靠穩，全日波幅亦超過300點。

近日受拖累的新經濟股周一相繼出現反彈，騰訊控股和阿里巴巴當日都最多升2.7%，收市前者企穩380港元，後者亦重上205元。另外根據外電資訊，阿里巴巴將於2月13日公布業績，資金開始留意認股證作部署。

而另一隻焦點美團點評周一曾高見103.9元，上升4.6%，不過收市升幅大為收窄，只微升0.2%，近日不少資金反而留意該股的淡倉，主要認為內地疫情加劇有機會嚴重打擊美團的餐飲、旅遊訂位等服務，而該股周一後勁不繼，或吸引資金再留意認沽證。

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