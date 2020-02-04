【瑞銀推介】恒指暫靠穩 資金留意騰訊購證
2020年02月04日 11:06
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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：疫情令市場憂慮，恒指農曆新年後復市連跌3日，上周五(1月31日)跌下試26,300點低位，周一(2月3日)港股靠穩，全日波幅亦超過300點。
近日受拖累的新經濟股周一相繼出現反彈，騰訊控股和阿里巴巴當日都最多升2.7%，收市前者企穩380港元，後者亦重上205元。另外根據外電資訊，阿里巴巴將於2月13日公布業績，資金開始留意認股證作部署。
如投資者看好阿里，可留意認購證(18434)，行使價226.19元，2020年5月到期，有效槓桿約9.3倍。
而看好騰訊，則可留意認購證(16679)，行使價389.8元，2020年3月到期，有效槓桿約12倍。
而另一隻焦點美團點評周一曾高見103.9元，上升4.6%，不過收市升幅大為收窄，只微升0.2%，近日不少資金反而留意該股的淡倉，主要認為內地疫情加劇有機會嚴重打擊美團的餐飲、旅遊訂位等服務，而該股周一後勁不繼，或吸引資金再留意認沽證。
如投資者看淡美團，可留意認沽證(14038)，行使價98.23元，2020年4月到期，有效槓桿約6.5倍。
另外，由於大市仍充斥不明朗因素，大市連日下跌，熊證收回價都變得很遠，有效槓桿減低。如投資者希望部署看淡大市，可留意新上市選擇。瑞銀周二(4日)新上市的恒指熊證有(51531)，收回價27,910點，20年6月到期。
免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
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