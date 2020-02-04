【即市分析】金山軟件雲業務具潛力

睇番走勢，金山軟件自去年12月後股價拾級而上，升穿20元阻力位後，股價更是一飛沖天，近日受疫情影響隨大市回落，昨日靠穩微升1.26%收報24.15元，中短線有機會下試12月以來的升軌21.8元水平，若於該水平企穩，可考慮小注收集博反彈，上望24元，跌穿20元止蝕。

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