【即市分析】金山軟件雲業務具潛力
2020年02月04日 11:15
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東方產經專欄作者錢修：暫時未知內地疫情對經濟影響有多大，不過可以肯定的是，若然疫情受控，第一批受惠股當屬5G概念相關股及新科技股，金山軟件(03888)正是其中之一。隨5G加快發展，無論企業、人工智能、個人遊戲及視訊都會增加雲端應用，對金山軟件雲業務有利；早前更傳出集團有意分拆雲業務於美國上市，擬集資最多39億元，都有利集團發展。
睇番走勢，金山軟件自去年12月後股價拾級而上，升穿20元阻力位後，股價更是一飛沖天，近日受疫情影響隨大市回落，昨日靠穩微升1.26%收報24.15元，中短線有機會下試12月以來的升軌21.8元水平，若於該水平企穩，可考慮小注收集博反彈，上望24元，跌穿20元止蝕。
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