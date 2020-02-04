港元拆息︰1個月回落至2.15厘
2020年02月04日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)普遍下跌，隔夜息跌至1.5厘，連跌兩日；1星期續降至1.88厘；與樓按相關的1個月報2.15厘，結束五連升；3個月報2.32厘。
4/2/2020
隔夜 1.50464厘
1星期 1.88000厘
2星期 1.97012厘
1個月 2.15661厘
2個月 2.28518厘
3個月 2.32625厘
6個月 2.35357厘
12個月 2.39357厘
3/2/2020
隔夜 1.61929厘
1星期 2.15875厘
2星期 2.19518厘
1個月 2.25286厘
2個月 2.33613厘
3個月 2.35089厘
6個月 2.35429厘
12個月 2.39286厘
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